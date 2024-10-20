ВС РФ ликвидировали в Донбассе наемника из Колумбии

Ликвидацию наемника из Колумбии, который воевал на стороне ВСУ, произвели военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ под Часовым Яром, 20 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
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