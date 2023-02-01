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Junge Welt: У Лулы да Силвы и Олафа Шольца разные позиции в отношении поставок оружия на Украину

Позиции президента Бразилии Лула Да Силвы и канцлера Германии Олафа Шольца оказались различными, немецкому канцлеру не удалось склонить Бразилию к поставкам оружия на Украину.

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