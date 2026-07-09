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Аргументы и Факты

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Мясорубка для иностранцев: Киев втягивает наркокартели в штурмовики

Мясорубка для иностранцев: Киев втягивает наркокартели в штурмовики

Планы Минобороны Украины заменить до половины штурмовых подразделений иностранными наемниками могут провалиться из-за растущего недовольства в рядах самих «солдат удачи», заявил в эксклюзивном комментарии для aif.

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