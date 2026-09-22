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Регионы России

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Обвинения в буллинге омрачили карьеру «Мисс Россия 2024» Валентины Алексеевой

Обвинения в буллинге омрачили карьеру «Мисс Россия 2024» Валентины Алексеевой

20-летняя Валентина Алексеева, обладательница титула «Мисс Россия 2024», оказалась в центре скандала после появления обвинений в буллинге со стороны одноклассниц.

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