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Ландо Норрис об интересе к мотоциклам: «Думал сразу купить байк MotoGP и сыграть по-крупному»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис рассказал о своем давнем увлечении мотогонками и о том, что он всерьез раздумывает о покупке гоночного мотоцикла.

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