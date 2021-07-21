Гений в погонах: Как и за что начальник ГИБДД Сафонов получал миллионы

Спички - не игрушкаПолитикаГений в погонах: Как и за что начальник ГИБДД Сафонов получал миллионы19 миллионов рублей, которые фигурируют в деле, — смешная сумма для настоящих взяточников и коррупционеров.Вернуться к статье245НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновКакой там гений, обычный вор коих пруд пруди. А Путин всё надеется на экономический рывок в России. Кто будет рвать то, кругом ворьё. Ловят показательно десятки, а они все такие.Boris Janovsky"А Путин всё надеется" Не надеется, а организовал и контролирует. А показательные чистки ..., на то они и показательные.Aleksandr Valerevich BogomolovА помните как попался директор Елесеевского? И что он за это получил? Так вот надо раскрутить и этого если можно так назвать директора ,найти всех пособников и потом предоставить им тоже что и Елесеевскому. А на это время убрать санкцию на казнь. А то ведь дадут какой нибудь срок а потом и отпустят под какой нибудь праздничные. И снова могут после этого появляться такие вот хапуги. А что. Ведь посидят немного и выйдут. А тут уже задумаются. Брать или не брать. Воровать или не воровать. Вот тогда точно у Путина начнется борьба с коррупцией. А так можно и всю жизнь и срок президентства с этим воевать. Нечего смотреть на запад. Надо смотреть на восток. Вон как китайцы. Попался и к стенке. Поменьше Сталина СМИ об этом писать. Видно хорошо почистили.ВВВладимир ВитковскийКонфискация и высшая мера социальной защиты- другим будет пример !!!Евгений ШабунинКАК В КИТАЕ........Boris JanovskyВысшая мера социальной защиты - это пожизненное заключение. Растрел - исключительная мера социальной защиты.ВВВладимир ВитковскийПока на исключительную меру социальной защиты у нас мораторий, но при высшей мере условия еще более жесткие, хотя, прежде надо провести конфискацию имущества у всех родственников, если не доказана правомерность приобретения. Китай- пример, хоть и говорят, что это не панацея, спросите у Китая.ВВВладимир ВитковскийПока на исключительную меру социальной защиты у нас мораторий, но при высшей мере условия еще более жесткие, хотя, прежде надо провести конфискацию имущества у всех родственников, если не доказана правомерность приобретения. Китай- пример, хоть и говорят, что это не панацея, спросите у Китая.Арсен Межлумов..."Вот тогда точно у Путина начнется борьба с коррупцией". - А Путину это надо? У нас если что-то делается для народа, то всё делается показушно, в преддверии очередных выборов. Если бы у Путина было бы желание и политическая воля действительно, а не показушно бороться с коррупцией, то он последовал бы примеру лидера Сингапура Ли Куан Ю, который в основу свой борьбы принял принцип: «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников». Также Путин показушно борется и с бедностью, выдавая людям подачки в 5-10 тыс.руб., в то время, как в стране отсутствует система равной оплаты за равносложный труд, установилась устойчивая недооценка труда, в том числе в связи с искусственным занижением МРОТ, нищенство работающих граждан и обворовывание их руководством госучреждений и организаций, в том числе с госучастием, происходит дискредитация квалифицированного труда, а отсюда и низкие отчисления в соцфонды и, как следствие, низкие пенсии. В результате "борьбы" Путина с бедностью, можно констатировать, что каждый десятый – 9,7% – не живёт, а существует на доходы, которые не превышают 10 тысяч рублей в месяц. У каждого пятого – 20,4% – доходы составляют менее 14 тысяч рублей. Каждый второй – 53,7% – живёт на сумму до 27 тысяч рублей в месяц. И только 6,4% соотечественников зарабатывают в месяц больше 75 тысяч рублей, что можно характеризовать, как доход, позволяющий жить, а не существовать.Арсен МежлумовДа пусть хотя бы пожизненное давали, да ещё и полную конфискацию семейного имущества. Правда, расстрел исключает рецидив, но не исключает ошибку правоприменения.Александр ЛисовскийЧто тут удивляться и возмущаться , вся это банда находиться под прикрытием своего " крёстного папы " всея России . Они ему нужны не меньше чем он им , а народ : как сказал Жириновский - быдло и будет делать то что ему вобьют в его деревянную голову продажные СМИ.Владимир НиколовА почему наша доблестная дума приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций в усеченном виде?Boris JanovskyА вы можете себе представить такого вора, который официально будет добиваться собственного наказания за то, что он вор?!Арсен МежлумовНу не могут же пчёлы выступать против мёда.Василий БашмаковЧитаешь, смотришь о коррупции в правоохранительных органах и невольно на ум приходит крамольная мысль, что фильм "Ментовские войны" не художественный, а документальный, только изменены фамилии. Но главное то, что великую кару несут все эти лица, а именно, до трех лет условного и штраф, аж до 500000 рублей.А другую кару, за подобные преступления, наша доблестная ГД принять не может. О причинах можно гадать можно гадать сколько и как угодно, все зависит от фантазии человека.Александр ЛисовскийЯ посмотрел всего несколько серий этого фильма и решил , что это всё мура, придуманная как всегда сценаристами - пиарщиками . А теперь вижу , что это только ягодки . Когда у простого полковника МВД деньги из квартиры вывозят грузовой машиной и по дороге исчезают 2 миллиона долларов , а потом всё это дело потихоньку сдувается , а ведущих следователей отправляют на пенсию , то можно понять как коррумпирована вся верхушка власти . Не зря у нас все общественные организации по борьбе с кор. разогнали , а их руководителей объявили преступниками и агентами и часть из них посадили . Скоро у нас и перелётных птиц будут считать агентами.Владислав ЛитвиновРазогнали и расправились со всеми, кто так или иначе угрожал сложившейся в стране коррупционной системе. И Мальцев, и Навальный, и, даже, Платошкин! Безопасные для власти балаболы типа Зюганова, Жириновского и пр. так и будут в штатных оппозиционерах.Александр ЛисовскийВам надо посетить хирурга . Возможно у вас задета не только кора головного мозга , но и, так сказать , сама его древесина . А то, как я понял, вы уже дожили до счастья !Владислав ЛитвиновА Вам, возможно, требуется психолог и офтальмолог, чтобы увидеть спокойно ситуацию в стране?Strannik WeidИнтересно откуда инфа у автора.Владислав Литвинов19 миллионов - это не верхушка коррупционного айсберга, это кончик пика. Верхушка айсберга - это 1Наталья ИвановаУК нас таких сафоновых воз и маленькая тележка...Владислав ЛитвиновВерхушка айсберга - это 10% всего айсберга. А это дело явно другого масштаба. Тут речь, наверняка, идёт о миллиардах, и не в рублях. Хуже всего то, что все, кто должен был знать о этих делах, наверняка, знали! Вывод: делайте сами . . .карюкалов вячеславЭх ностальгия.Комментировать
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