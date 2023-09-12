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В Думе предложили «закон Мизулиной» после истории с Милохиным

В Думе предложили «закон Мизулиной» после истории с Милохиным

Автор инициативы пояснил цель законопроекта. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с обращением к Минобороны РФ призвать в ряды срочников ВС РФ тиктокера Даню Милохина, который буквально недавно вернулся в страну из Дубаи.

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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Вот ответьте мне, на кой хрен этот уёбок в армии?  Нары вполне!
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