В Думе предложили «закон Мизулиной» после истории с Милохиным

Автор инициативы пояснил цель законопроекта. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с обращением к Минобороны РФ призвать в ряды срочников ВС РФ тиктокера Даню Милохина, который буквально недавно вернулся в страну из Дубаи.