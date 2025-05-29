Сколько продлится СВО? Прогнозы разные - от года до 12 лет, но всё может решить один случай

У нас задачи, взаимоисключающие! Мы хотим победить и в то же время остаться =друзьями= для Гейропы и Пиндосии! Чинуши, депутаты, большой и средний бизнес имеет на западе огромные активы.И они жаждут их вернуть! Всё что вывозилось =эшелонами= на запад, эти дельцы не хотят потерять! Вот и делайте выводы!!!.....😡

ЛХ

Людмила Харькова

Может все и правильно делают, но опыт войн показывает что после тотальных бомбежек войскам идти легче и не давать врагу время окапываться. Как говорится висеть у них на плечах. Быстро перерезать им возможность пополнять БК. В таком случае им не остается ничего кроме как сдаться. Не смотреть кто перед нашими войсками, а может даже лучше что будет больше жертв иностранцев и иноверцев. Американцы уже сетуют что слишком быстро пополняется Арлингтонское кладбище. А ведь Трамп "пяткой себя в грудь бил" что на Украине его военных нет. Как же, нет! Устроить им к чертям собачьим огненный Армагедон. А так можно еще не один год тянуть жилы и терять ребят.