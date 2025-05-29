Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 138 подписчиков

Сколько продлится СВО? Прогнозы разные - от года до 12 лет, но всё может решить один случай

Сколько продлится СВО? Прогнозы разные - от года до 12 лет, но всё может решить один случай

Причин для срыва переговоров очень много Москва объявит о следующем раунде прямых переговоров с Киевом в самое ближайшее время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кот Рыжый
У  нас задачи, взаимоисключающие! Мы хотим победить и в то же время остаться =друзьями= для Гейропы и Пиндосии! Чинуши, депутаты, большой и средний бизнес имеет на западе огромные активы.И  они жаждут их вернуть! Всё что вывозилось =эшелонами= на запад, эти дельцы не хотят потерять! Вот и делайте выводы!!!.....😡
Ответить
1 час.
ЛХ
Людмила Харькова
Может все и правильно делают, но опыт войн показывает что после тотальных бомбежек войскам идти легче и не давать врагу время окапываться. Как говорится висеть у них на плечах. Быстро перерезать им возможность пополнять БК. В таком случае им не остается ничего кроме как сдаться. Не смотреть кто перед нашими войсками, а может даже лучше что будет больше жертв иностранцев и иноверцев. Американцы уже сетуют что слишком быстро пополняется Арлингтонское кладбище. А ведь Трамп &quot;пяткой себя в грудь бил&quot; что на Украине его военных нет. Как же, нет! Устроить им к чертям собачьим огненный Армагедон. А так можно еще не один год тянуть жилы и терять ребят.
Ответить
1 час.
lislis lissil
пока хоть один ветеран бандеровец или неонацист топчет политую кровью украинскую землю СВО будет продолжаться!
Ответить
37 мин.
наверх