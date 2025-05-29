Причин для срыва переговоров очень много Москва объявит о следующем раунде прямых переговоров с Киевом в самое ближайшее время.
Сколько продлится СВО? Прогнозы разные - от года до 12 лет, но всё может решить один случай
Комментарии
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Кот Рыжый
У нас задачи, взаимоисключающие! Мы хотим победить и в то же время остаться =друзьями= для Гейропы и Пиндосии! Чинуши, депутаты, большой и средний бизнес имеет на западе огромные активы.И они жаждут их вернуть! Всё что вывозилось =эшелонами= на запад, эти дельцы не хотят потерять! Вот и делайте выводы!!!.....😡
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1 час.
ЛХ
Людмила Харькова
Может все и правильно делают, но опыт войн показывает что после тотальных бомбежек войскам идти легче и не давать врагу время окапываться. Как говорится висеть у них на плечах. Быстро перерезать им возможность пополнять БК. В таком случае им не остается ничего кроме как сдаться. Не смотреть кто перед нашими войсками, а может даже лучше что будет больше жертв иностранцев и иноверцев. Американцы уже сетуют что слишком быстро пополняется Арлингтонское кладбище. А ведь Трамп "пяткой себя в грудь бил" что на Украине его военных нет. Как же, нет! Устроить им к чертям собачьим огненный Армагедон. А так можно еще не один год тянуть жилы и терять ребят.
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1 час.
lislis lissil
пока хоть один ветеран бандеровец или неонацист топчет политую кровью украинскую землю СВО будет продолжаться!
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37 мин.
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