Извещение о проведении кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным жилым домом

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» Департаментом городского имущества города Москвы принято решение о проведении кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка под многоквартирным жилым домом по адресу: г.