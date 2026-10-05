Проба 2
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Проба 2

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16 историй о торговле и услугах в деревне, где ценники пишут от руки, а объявления читают всей улицей

16 историй о торговле и услугах в деревне, где ценники пишут от руки, а объявления читают всей улицей

Городского покупателя сложно удивить терминалом, доставкой или программой лояльности. А вот в деревне вместо бонусной карты может оказаться знакомая тетя Галя, а вместо курьера на самокате окажется мужичок на лошади.

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