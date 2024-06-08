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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о месте сборной Беларуси в таблице РПЛ: «Боролась бы в нижней части первой восьмерки»

 «Нынешняя сборная Беларуси боролась бы в нижней части первой восьмерки РПЛ», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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