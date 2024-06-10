Армия России начала уничтожать НАТОвскую технику тяжёлыми октокоптерами (КАРТА, ВИДЕО)

Связанные с ВСУ аналитические ресурсы геолоцировали видео Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» (Rvvoenkor), на котором бойцы 200-й бригады ЛенВО уничтожили американскую БМП Bradley, и сделали свои выводы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии