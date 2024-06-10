Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Услышат, если предупредительные будут контрольными в голову.Истребители F-16 ...
  • Владимир Петров
    👍У Волчанска Армие...
  • Vladimir
    Всего-то четыре "предупредительных" выстрелов в воздух Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов...., но чтоб услышали....Истребители F-16 ...

Армия России начала уничтожать НАТОвскую технику тяжёлыми октокоптерами (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России начала уничтожать НАТОвскую технику тяжёлыми октокоптерами (КАРТА, ВИДЕО)

Связанные с ВСУ аналитические ресурсы геолоцировали видео Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» (Rvvoenkor), на котором бойцы 200-й бригады ЛенВО уничтожили американскую БМП Bradley, и сделали свои выводы.

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