В Петербурге жившую в экстремальных условиях блокадницу госпитализировали

Прокуратура города и Следственный комитет начали проверку В Петербурге блокадницу, проживавшую в крайне тяжелых условиях на Петроградской стороне, госпитализировали в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.
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