Генштаб Британии обсудил с Парижем и Киевом отправку войск на Украину

Начальник штаба обороны Британии Тони Радакин провел встречу с представителями французского и украинского генштабов, на которой обсуждалась возможная отправка войск на Украину, сообщило на своём сайте британское министерство обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии