Uspei.com

40 подписчиков

Минобороны России: Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с помощью националистов “Азова”*

Минобороны России: Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с помощью националистов “Азова”*

Киев занимается подготовкой вооруженной провокации против непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с участием националистов полка “Азов”* и ВСУ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх