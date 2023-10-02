Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с нарушением прав 200 инвалидов в Смоленске

Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с нарушением прав 200 инвалидов в Смоленске

Местные жители в течение несколько лет безрезультатно обращались в местные компетентные структуры Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проверки ситуации с отсутствием доступной среды у смолян с ограниченными возможностями.

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