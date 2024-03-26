После "Крокуса" в Челябинск поступают угрозы с указанием мест и дат

Глава Лиги безопасного интернета разъяснила ситуацию. Какие меры приняло правительство региона.Аппаратное совещание в мэрии Челябинска в понедельник, 25 марта, началось с минуты молчания в память о погибших в московском "Крокусе".
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