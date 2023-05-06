Джейсон Тейтум набрал 27 очков, 10 подборов и 5 передач в 3-м матче с «Сиксерс»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог команде захватить лидерство в серии с «Филадельфией». В третьем матче с «Сиксерс» (114:102, 2-1) Тейтум набрал 27 очков, 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.