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Пранкеры Вован и Лексус опровергли связь со спецслужбами России

Пранкеры Вован и Лексус опровергли связь со спецслужбами России

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами разных политиков и руководителей международных организаций, в интервью РИА Новости опровергли связь с российскими спецслужбами.

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