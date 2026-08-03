Пранкеры Вован и Лексус опровергли связь со спецслужбами России

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами разных политиков и руководителей международных организаций, в интервью РИА Новости опровергли связь с российскими спецслужбами.
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