Специалисты-метеорологи ВВО провели тренировку по подготовке метеоданных в островной зоне округа

В тренировке были задействованы современные комплексы, которые позволяют принимать метеорологическую информацию с космических метеоспутников, а также метеоданные от Главного гидрометеорологического центра (ГГМЦ) через космические аппараты - ретрансляторы.
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