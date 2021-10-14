30 лет без СССР. И что в итоге?

Любопытно, однакоПолитика30 лет без СССР. И что в итоге? Берсеневская набережная флаг СССР «Богатство России Сибирью прирастать будет!» - так говорил Михайло Ломоносов.Вернуться к статье6417НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМОморяк океанскийТуда ему и дорога! – решили мы - вот и пришли по этой дороге, куда хотели! если ума нет, считай калека!Андрей БалашовКак же надоела болтовня про демократию.... Где и кто ее видел? И не понятно чем автор не доволен - разрушать гораздо легче чем строить. К тому же такие палочки-подгонялочки как кремлевский усатый упырь рождаются раз в 100, а то и более, лет... В СССР, между прочим, продовольственные карточки отменили раньше, чем в той же Мелкобританской империи, в которой солнце не заходит...,Регина ТолстоброваМир осиротел без тебя, СССР, всеми делами теперь заворачивают Штаты и мир стал однополярным. Все Россию кусают как собаки.РОМАН МолчановВсю жизнь люблю СССР !Ингерман Ланскаяэто слабоумиеЭМИЛЬ ВАТМСССР - это маразматики у власти и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие. При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача. СССР - это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях. СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса. СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово сосед приобретает особый смысл. СССР - это запрет на выезд за границу, это тюрьма за валютные операции, это запрет на любую политическую деятельность вне рамок компартии. СССР - это запрет на частное предпринимательство. Запрет на частную собственность, как таковую. У человека нет и не должно быть ничего личного, своего. Человек принадлежит общественному, а не себе. СССР - это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации. СССР - это постоянно враньё, серость и забитость. СССР - это пионерские линейки, комсомольские собрания, общественное порицание и осуждение. Унижение перед всеми, размывание и уничижение всякой индивидуальности. СССР - это повсеместный блат и вымогательства. СССР - это навязывание милитаризма и имперского сознания с самого раннего детства. СССР - это уравниловка. СССР - это отсутствие предметов личной гигиены. СССР - это убожество быта. СССР - это страх, чувство бессмысленности и абсурдности происходящего. СССР - это неуважение к личности. В школе, в институте, на работе - все официально домогаются до личного пространства человека. И это считается нормой. СССР - это пропаганда из каждого утюга, очереди и пустые прилавки. СССР - это постоянный страх перед войной. СССР - это пункт в анкетах "ставит личные интересы выше общественных". СССР - это подозрение ко всем кто выделяется. СССР - это невозможность читать, смотреть и слушать, что хочешь. СССР - это очередь за колбасой, где люди теряли сознание. СССР - это отношение к человеку, как к расходному материалу. СССР - это графа национальность. СССР - это беспросветность завтрашнего дня, имитация жизни, как таковой. Это жизнедеятельность. СССР - это ненависть к уму и любовь к станку. СССР - это въедливый антисемитизм спускаемый сверху, доходящий до последней коммунальной кухни. СССР - это унизительное отсутствие выбора во всём. СССР - это лизоблюдство и трепет перед начальником. Пресмыкание перед силой. СССР - это когда цель оправдывает средства. СССР - это противоположность свободы, как таковой. Отсутствие свободы передвижения, свободы совести, свободы мнения, свободы мысли. И постоянные декларации, собрания, парады, пламенные речи, шествия, планы, доски почёта, доски позора - огромные ширмы, прикрывающие истинную картину вещей. И ложь, ложь, ложь, ложь, ложь. И Главное, суть. СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. Человеконенавистнический режим, которому сегодня ставят памятники. я работаю инженером и моё желание жить в свободной стране, и быть в ней не совковым быдлом, которое должно отстаивать в километровых очередях за элементарными вещами, и смотреть как шикарно живут завслад, дюректормагазин, тувуровед, барыги и спекулянты, и сросшиеся с ними властные дяди, которым они отстёгивают от своих спекулятивных барышей за крышевание, а быть гражданином, а не холопом, ждущим бесплатной халявы, холопом, который для выезда за границу должен пройти унизительную коммиссию из трёх долбоёбов, который валюты при выезде за границу получает сколько положено, столько, чтобы хватило на чашечку кофе и десяток шариковых ручек для презентов, холопом, который прибыв за границу, если отпустят, должен ходить только группой в цать человек в сопровождении кгбешника, холопом, который должен лизать жопу властям за “самую лучшую и самую справедливую”, идеологию, а если не нравится, то ты враг и диссидент, и даже твоим друзьям с тобой лучше не здороваться, увы, этот лохотрон, как и любая финансовая пирамида, призывающая терпеть временные трудности, ради грядущего торжества коммунизма, должен был когданибудь рухнуть, что и произошло, чему я очень радЭМИЛЬ ВАТМТоварисч, любить смердячую дохлятину, это извращениие, обратитесь к мозгоправу, срочно, я настоятельно рекомендуюГГорьковчанинХолопы сейчас большинство населения страны. И ты в том числе. То , что сейчас творится в стране. криминально олигархический паноптикум, под патриотические крики. И собачку ты не зря поставил как аватарку. Сучё..ок ты безмозглый, лающий с чужого голоса.VBvladimir bedarevВсему своё время.AIAlex ImenЧто было, то уплыло благодаря предательству, которое никто не пресек.AIAlex ImenЧто за флаг придумал автор? Такого не было в СССР.Андрей БалашовДа по ходу афтар ваще просто кретин, проплаченный всякими венедиктовыми и гозманами...Юрий Викторович ВострухинКто хочет назад к блату, нищите и бесправию, то бишь в СССР ? Автор просто неудачник и завистник по ходу. А может не видел как жили простые люди в СССР.Лариса Сергеевнахорошо мы жили, а что?РАИСА То (К-а)А вы видите как простые люди живут сейчас? Ведь самое важное для человека иметь жилье и образование. Для ВСЕХ это доступно сейчас?Лариса СергеевнаОн не видит. Он в шорах))ГусЕнаВы в коробке живете?Ингерман Ланская..в бараках. в коммуналках, от заплаты до заплаты, на курорты раз в жизни ездили, еду получали по карточкам ....ХАРАШО ЖИЛИ!!!! ......маразматики, Бл..ь!!!Ингерман ЛанскаяДЛЯ Всех !!! если с руками и мозгами. если есть желание и умение Работать!!! .......а в совке в 60-е - 70-е был в ходу такой стишок: Есть у нас савецкий герб Есть и молот, есть и серп Хочешь - жни, а хочешь – куй Но всё равно получишь ….Й!!!ЭМИЛЬ ВАТМ" Для ВСЕХ это доступно сейчас?.", ____________________________________________________________________ , Нет, не для всех, а только для тех, кто этого действительно хочет, смотрите комментарий который я размещу нижеЭМИЛЬ ВАТММы не видим — свершений, хотя они есть. В стране реализуются проекты, масштаба которых не знал даже СССР, но они проходят в тени ток-шоу, с совершенно бредовым контентом: Строительство «Ямал СПГ» — грандиозная стройка, которую невозможно сравнить вероятно ни с чем, что строилось в постсталинский период, прошла практически незамеченной. Строительству единовременно трех крупнейших газопроводов: «Северный поток — 2», «Южный поток», «Сила Сибири» совокупным объемов 120 млн. кубометров в год уделяется меньше внимания, чем долбанутому «Дому-2». Выход России на новый технологический уровень в части вооружений, где мы всей страной стоим и будем стоять лет 10 в гордом одиночестве, сведено к скромной новостной ленте, совершенно не соответствующей масштабу события. Абсолютное и совершенное лидерство «Росатома» в строительстве АЭС неизвестно 80% населения. Чуть лучше дело обстоит с сельским хозяйством, но даже о нем множество деталей неизвестно, как то, что мы вышли на 100% обеспечение мясом всех видов, кроме говядины. Что мы стали экспортировать сельхозтехнику в Европу и Америку, и в иные страны мира. Мы впервые со времен СССР построили новый космодром, разработали новый тип ракет, и стали одной из трех стран мира, имеющих собственную спутниковую группировку геопозиционирования — Глонасс. Мы единственная страна мира — обладающая ледокольным флотом, в том числе атомным, которого нет ни у кого в мире. Мы забыли об очередях в детские сады, и забыли про ямы на федеральных трассах. Мы впервые со времен СССР радикально обновляем парк железнодорожных вагонов. Мы создали систему государственной коммуникации «Госуслуги», аналогов которой нет в 90% странах мира. И, главное! И этот список можно продолжать и продолжать. Все эти вещи создаем мы — народ России. В итоге складывается абсурдная ситуация, когда с одной стороны МЫ вращаем мир, а с другой МЫ же ноем о том, что у нас тут «разруха», «нищета» и «все пропало»? — Мы строим жилой фонд такими объемами, что едешь по улицам и удивляешься, кому они (застройщики) будут все это продавать в якобы нищей и бедной стране, а они все продают и продают, а «нищие и бедные» все покупают и покупают. — Толпы «оборванцев» десятками миллионов ездят отдыхать за границу и выносят торговые центры под ноль. — И да, затертый шаблон, у кого не спроси все плохо, а машину припарковать негде. — Бедные пенсионеры вышли в своем большинстве на пенсии порядка 14 000 рублей, в годы, в которые мы жили при «разорванной в клочья экономике»… и ведь все выше перечисленное — это не фантастический роман и не сказка венского леса, это факт — это сделано. Сделано — НАМИ! Однако! над страной и особенно в социальных сетях стоит глобальный плачь Ярославны, о том, как нам всем хреново, о том, что «коррупция», «воровство» и «предательство» на каждом шагу. Не припоминаю, чтобы в США или в Европе власти сажали на реальные сроки сенаторов, министров, губернаторов и генералов, хотя с коррупцией там совсем не лучше. Но этого мало… плебс требует расстрелов и крови. Требует, совершенно не отдавая себе отчет, что пара тройка судебных ошибок и незаслуженных расстрелов создаст внутри элиты не страх перед законом, а угрозу «дворцового переворота» со всеми печальными последствиями, которые так аукнутся, тому же народу, что он 100 раз пожалеет о «шоу с расстрелами». Мы кричим о всеобщей нищете, тупо и банально, не видя реальную нищету. Скажите, как часто вы отдаете одежду, или покупаете продукты или лекарства для бедных? Есть ли вообще вашем ближайшем окружении таковые? Предполагаю, что не часто. Часто ли вы видите на улицах своих городов бомжей, по которым видно, что их асоциальное положение вызвано не порочными пристрастиями к алкоголю или наркотикам, а инвалидностью или наплевательским отношением со стороны государства, как это было еще 20 лет назад? Их же были толпы! Теперь это скорее исключение, чем правило., ___________________________________________________________________ , Продолжение я размещу нижеЛариса Сергеевнану так по себе не судите обо всех)))) Большинство жили хорошо, на курорты ездили каждый год, блин, еду покупали в магазинах. Даже не предполагаю, где вы жили. Или алкоголики, или психбольные. Вы которое?Лариса Сергеевнас мозгами, с руками, с желанием работать раньше жили. А сейчас к-йЭМИЛЬ ВАТМРоссия — не СССР! Это прагматичное и государство с капиталистическим укладом. Она дает возможность расти людям с «активной жизненной позицией», но оно по сути «отреклось» от тех, кто не шевелит своей задницей. Да, в этом есть какая-то жестокость, нынешнее государство в отличии от СССР не стремиться навязывать тебе себя и бороться с твоим тунеядством, а многие похоже ждут именно этого подхода. Надеются, что к ним придут, их помоют, обучат, оденут и дадут работу. Не будет этого. Нынешнее государство понимает, что подобная «помощь» — это для него вред. Это выращивание «инкубаторного народа», более того, таким вмешательством оно создаст по сути несправедливую конкуренцию для тех, кто с «активной жизненной позицией», прет вперед сам… Логика капиталистического мира такова, что государство должно обеспечить всем более-менее равные условия, но только сам человек, может их найти и использовать. Такой человек должен подняться сам, а потом, когда у него возникнет потребность в наемном персонале приблизить к себе «самых активных из пассивных» и так далее по цепочке. Государство выполнило свой долг. Возможности предоставлены. Дальше сами… Предвижу вопли: «А мне ничего не дали?», не надо, меня на жалость не пробьешь. Дали тоже самое, что и всем остальным. Не хватает ума, желания, сил ими воспользоваться? Ну, поздравляю: «Добро пожаловать в реальную жизнь в условиях естественного отбора». Уверен, 90% нытиков, даже не представляют всего спектра возможностей и программ, которые дает государство по организации своего бизнеса, или трудоустройства, а они есть и их достаточно много. Они конечно сразу не озолотят Вас с ног до головы, но вполне позволят жить и зарабатывать. Самая главная проблема этих людей в их же голове. Если твоя голова забита Навальными, веганами и вайперами, то да, служба в армии по контракту как-то не клеится, но это не означает, что государство не дало тебе эту возможность. Если твоя хотелка перекладывать бумажки в теплом офисе за много денег, а не управлять станком с ЧПУ или строить дома на вечной мерзлоте — это не государство хреновое, это хотелка у тебя долбанутая. Тут не Путин виноват! Виноват ты сам, плюс возможно родители, советчики и масс-медиа, которые убедили тебя, что «ты — пуп земли, и государство должно все дать…». Да, должно. Оно должно дать тебе возможности найти работу, а не саму работу. Оно должно было дать тебе возможность получить образование, а не вставить тебе в мозг флешку с навыками. Все, что государство было должно, оно сделало, лучше не будет! Или по крайней мере, не стоит на это надеяться! Теперь государство будет работать над предоставлением равных условий для бизнеса, для тех, кто не сидел на заднице ровно в ожидании государственной манны на халяву… …а вот они (быть может) что-то вам потом, когда-нибудь предложат со своего стола. Сколько это займет времени, хрен его знает, ибо это не проблема государства — это Ваша проблема. Государство дало вам свободу — хотите, карабкайтесь, через те возможности, которые есть… хотите, ждите. Вы — свободны! Но если в процессе «ожидания» вам вдруг станет голодно и холодно, вините не государство, корите, а свой выбор. Вы его сделали! Корите тот день, когда вам «не захотелось» отбиваться от мошкары на «Силе Сибири», морозить задницу на строительстве «Северного широтного пути» или еще где-то… где Вы были нужны стране, но посчитали, что страна там без вас может обойтись….., ___________________________________________________________________ , Продлолжение я размещу нижеЭМИЛЬ ВАТМ…страна и правду обошлась без Вас, а потом забила на вас болт, как на «капризную девицу», отвергшую хорошее предложение. Она вспомнит о вас, когда вы станете старыми или больными, ибо стариков и больных не выкидывают в окно, какими бы ленивыми, сварливыми, нытиками они не были, но пока государство видит в Вас здорового и трудоспособного гражданина, не ждите, что оно будет подтирать вам попку. Оно будет заниматься исключительно теми, кто не боится ни мошки, ни мороза, ни жары, ни шторма, ни сотен учебников… Станьте таким, и Россия ответит вам взаимностью. Жизнь вам ответит взаимностью, а нытье и ожидание халявы оставьте для неудачников, у которых конечно вечно будет виноват Путин, Медведев, теща или кто угодно, кроме них самих… И всегда помните, разруха в первую очередь в головах., _________________________________________________________________ , Это отрывки из публикации, которую я скачал недавно, и с которой я полностью согласенЛариса Сергеевнапроснитесь. Или вы бредите? А.. Ну или вы не местныйЭМИЛЬ ВАТМНет, я местный, и пишу я из Санкт - Петербурга, и тому, что мой город теперь носит не партийную кличку выродка, а древнее красивое имя, данное ему при основании, я радЛариса СергеевнаИван, не помнящий родства? Нет прошлого, нет и будущего.ЭМИЛЬ ВАТМНет, вот какраз родство своё, в отличие от тебя, я помню, мои предки по материнской линии, наверное до седьмого колена, жили в Санкт - Петербурге, и служили России, и уголовная, безмозглая и безграмотная мразь, пришедшая к власти в 1917 году, к моему родству не имеет никакого отношения и это я помнюЛариса Сергеевнаглавное вовремя пить таблетки. А так то даЭМИЛЬ ВАТМНу так иди и пей, мнето зачем об этом сообщать, можншь ещё укольчик сделать, если совсем с башкой у тебя плохо, давай, на укол и в постель, что я ещё могу сказать??ЭМИЛЬ ВАТМВы не понимаете самого простого, пускай нищета, но тогда за них всё решали, им давали в очередях груду гнилых костей, называемую суповым набором, но зато и остальные имели тоже, никто не выделялся, а сейчас нужно чтото думать, решать, а они не привыкли, у них мозги полностью отрафировались, вот и вспоминают то благодатное время, вот я о чёмTatyanaДа, это доступно сейчас. Это более доступно, чем было в СССР. В мой ВУЗ конкурс в 1984 году был 8,5 человек на место. Сейчас на бюджетные места нет и трех человек. Жилье? покупаем, где хотим. Стоимость жилья кореллируется с размером зарплаты в той местности, где покупается жилье.TatyanaА Санкт-Петербург - это разве не прошлое? Или у жителей еврейского севера история началась в 1917 году, а до этого они по низеньким деревьям прыгали?TatyanaЭмиль, просто этого комментатора устраивает груда гнилых костей - лишь бы не работать и чтобы дали просто так)))МНМатвеев НиколайНынешние правители плевали на СССР, т.к. у них другие цели в жизни: воровство, разбазаривание всего того, что было построено предыдущими поколениями. А самое главное- они никогда с этого пути не свернут добровольно.Ингерман Ланская...воровство, разбазаривание всего того, что было построено предыдущими поколениями. А самое главное- они никогда с этого пути не свернут добровольно.... именно Этим в совке и занималисьЭМИЛЬ ВАТМЭти совковые ворюги воровать начали только придя к власти, эти выродки отменили царские деньги, о том, что у рабочих других денег небыло, они "не подумали", таким образом, начали свою власть с ограбления собственного народа, кстати, у тех, кто хранил сбережения в царских золотых червонцах, которые, в отличие от бумажек, имели цену, приходили с обыском и эти деньги конфистковывали, далее, потом, принуждение к покупке облигаций государственного займа, на которые во время войны уходило около трёх четвертей дохода, облигации обещали погасить в течении двадцати лет, потом этот срок продлили ещё на двадцать лет, а потом вообще решили эти деньги не возвращать, далее, грабительская денежная реформа, 1947 года, потом опять облигации с принуждением к их покупке, потом другая денежная реформа, 1961 года, когда деньги меняли десять к одному, потом опять облигации, заведомо пустые бумажки, за которые вымогали деньги, и в завершение этого воровского фашистского режима, так сказать, "на добрую"память, павловская реформа, это когда отменили пятидесятирублёвые и сторублёвые купюры, когда пенсионеры теряли сознание в очередях в сберкассах, чтобы обменять свои кровные, и всёравно, меняли только определённую сумму, остальное, это воровское совковое государство воровало, это специально для дебилов, ну совсем полных, я напоминаюСергей ЛепеховОчередной проплаченный писака из серии "как хорошо было в СССР и как хреново при Путине".Лариса СергеевнаВсе так плохо? БедолагаЭМИЛЬ ВАТМ" В Сибири много разных территориальных областей, она включает в себя шесть областей, пять республик, 2 округа, три края. Площадь её равна 9692 кв. километров.", ___________________________________________________________________________ , Австралийский Мельбурн не самый большой город даже в Австралии он занимает второе место по площади, после Сиднея, площадь Мельбурна 9990 квадратных километров, а площадь самого большого города в Австралии Сиднея 12144 Квадратных километров, таким образом на территории Мельбурна свободно разместится одна Сибирь, а на территории Сиднея разместится 1,25 Сибири, автор полный идиот со своей статистикой??, я правильно понял??ЭМИЛЬ ВАТМ" В Сибири много разных территориальных областей, она включает в себя шесть областей, пять республик, 2 округа, три края. Площадь её равна 9692 кв. километров.", ____________________________________________________________________________ , А площадь Ленинградской области 83908 квадратных километров, на территории Ленинградской области поместятся 8,657 Сибирей, вполне впечатляет, это я к томужеИнгерман Ланскаявидать ,автор - неудачник по причине лени, тупости и любви к халяве.... .. но фраза из его трёпа убила наповал: "... СССР явила миру самый настоящий пик силы и могущества Российской Империи.." - во-первых, "явила" - кто? почему сесесер жен.рода, видимо имелось ввиду - совдепия, тогда , конечно Явила. И с какой стати совдепия была пиком Российской Империи??? Российскую Империю именно совдепия и разрушила.... и на развалинах стала Пиком???? ......хотя у экс-совков такая КЮ в бошках - православный камунист, святой мавзолей, Христос - первый камунист....ГусЕна:))))Лариса СергеевнаДавно наблюдаетесь у психиатра? Таблетки не пора поменять?Ингерман Ланскаячувствуется мощная работа единственной извилины , итог - вместо вразумительных мыслей, бред и ахинея...... совдеееевия!Елена КозловаАвтор состарился - и юность засверкала старыми красками только потому, что все надежды остались там. А жизнь не удалась...ИИринаКоммунисты и их сторонники создали СВОЁ Государство ,а враги коммунистов , захватившие республики СССР ,сделали из них свои колонии ,из которых они 30 лет выкачивают в огромных количествах деньги ,природные ресурсы ,сырье для своего обогащения .ЭМИЛЬ ВАТМОх и дура ты, ну просто феерическая, где ты живёшь??, в мухосранске?? какие колонии?, эти республики теперь самостоятельные, суверенные государства, да с такими тупыми и безмозглыми дурами, увы, я ещё не встречалсяЭМИЛЬ ВАТМ"Коммунисты и их сторонники создали СВОЁ Государство.", ______________________________________________________________________ Эти совковые ворюги воровать начали только придя к власти, эти выродки отменили царские деньги, о том, что у рабочих других денег небыло, они "не подумали", таким образом, начали свою власть с ограбления собственного народа, кстати, у тех, кто хранил сбережения в царских золотых червонцах, которые, в отличие от бумажек, имели цену, приходили с обыском и эти деньги конфистковывали, далее, потом, принуждение к покупке облигаций государственного займа, на которые во время войны уходило около трёх четвертей дохода, облигации обещали погасить в течении двадцати лет, потом этот срок продлили ещё на двадцать лет, а потом вообще решили эти деньги не возвращать, далее, грабительская денежная реформа, 1947 года, потом опять облигации с принуждением к их покупке, потом другая денежная реформа, 1961 года, когда деньги меняли десять к одному, потом опять облигации, заведомо пустые бумажки, за которые вымогали деньги, и в завершение этого воровского фашистского режима, так сказать, "на добрую"память, павловская реформа, это когда отменили пятидесятирублёвые и сторублёвые купюры, когда пенсионеры теряли сознание в очередях в сберкассах, чтобы обменять свои кровные, и всёравно, меняли только определённую сумму, остальное, это воровское совковое государство воровало, это специально для дебилов, ну совсем полных, я напоминаюTatyanaОни не создали СВОЕ государство - а узурпировали власть в Российской Империи, и объявили её СВОИМ государством, принудив народ к повиновению оружием.Николай ЗайчиковГусыня , кстати как там твой сарай который ты коттеджем называешь еще не развалился ?Доктор ГриДа, жопа полная без СССР...ЕКЕвгений КазанцевДело не в СССР, а в политическом строе, в социализме.ГГорьковчанинСССР был лучшей в мире страной. Все жившие в нём не знали забот о работе и будущем, не было беспризорных и никто не рылся в помойке в поисках пищи. Мы не знали слов терроризм, наркомания, педофил. У нас были лучшие книги, пени фильмы. Язык изучали десятки , если не сотни миллионов.ы зарубежных граждан. наша наука была лучшей в мире и предметом зависти. Всё прос*али, купившись на сказки о "правах" и демократии. Не веря правде о том, что у безработного и бездомного не бывает прав. а "демократия" забава для богатых, которые продают и покупают все от депутатов до .... Противно.Ингерман Ланскаяа чё так мало наврал то? наври ещё чё-нидь про совок...Лариса СергеевнаИнгерман и Эмиль))) Прямо так и вижу натруженные советские лица, обделенные строем))))Ингерман Ланскаянатруженных лиц в совдепии никто никогда не видел. а вот халявщиков были миллионы...... в совдепии Нормальным людям было Унизительно... только убогие без Человеческого достоинства принимали этот унижающий стройTatyanaСтрой этот принимали все. Потому что альтернативы не было совсем. Но не всем нравилось. да и сравнивать было не с чем. Сейчас уже есть с чем сравнивать - потому мнения и разделились))Ингерман ЛанскаяНЕТ . не все принимали. ....то, что не выходили на митинги, не значило, что все АДАБРЯМС. да альтернативы не было, но внутренний протест против порядков и строя был у немалого количества населения - и среди гегемонов и среди итр и др.слоёв. А сравнивать было с чем - из-за бугра просачивалась некоторая информация. в мелких городах и деревнях с инфо были затруднения. а в крупных возможности были пошире....TatyanaПошлейшая и банальнейшая тема - "раньше были времена - а теперь моменты". Всю историю человечества происходит одно и то же - старшее поколение пытается объяснить младшему и самим себе, что раньше и трава была зеленее, и небо голубее, и люди все друг другу улыбались, и детьми они были послушными и высокодуховными, а теперь всё дерьмово и молодежь дерьмовая. Автор впал в эту же болезнь, и к нему присоединились еще несколько маразматиков. собственно, это тест на старость. Если ты СЕРЬЕЗНО считаешь, что в твоей молодости все было лучше для всех - ты старый дурак в маразме.Ингерман Ланскаяпозвольте с вами несколько не согласиться... мне восьмой десяток и я из старшего поколения. НО! слабоумием , как многие мои ровесники, не страдаю. Не считаю прошлое лучше нынешнего, по той причине, что там молодость, а здесь - старость, там были все умные и талантливые, а ноне все тупые и убогие. ....умных и дэбилов во все времена почти одинаково и зелень травы от генсеков и фюреров не зависит (что пытаются оспорить экс-совки)..TatyanaТак я именно это и сказала - считать, что в ВАШЕЙ молодости было лучше всё и всем - это тест на старость. Не вижу, с чем Вы не согласны.Ингерман Ланскаяне согласна с подгребанием Всех в один совок. Ваша фраза: "...старшее поколение пытается объяснить младшему и самим себе, что раньше и трава была зеленее, и небо голубее,...."Комментировать
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