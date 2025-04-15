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Как бы ни "петушился" Зеленский — к осени ВСУ воевать будет уже некем

Как бы ни "петушился" Зеленский — к осени ВСУ воевать будет уже некем

Высшее командование ВСУ относится к военным как к скоту, игнорируя жалобы и отправляя их в самые опасные места, откуда они никогда не возвращаются, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью местным СМИ.

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