Высшее командование ВСУ относится к военным как к скоту, игнорируя жалобы и отправляя их в самые опасные места, откуда они никогда не возвращаются, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью местным СМИ.
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