Национализация опоздавшая на 10 лет

Акции двух компаний Коломойского в РФ перешли государствуВ пользу РФ также переданы 503 объекта недвижимостиАкции двух компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) изъяты в пользу РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии