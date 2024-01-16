«Об этом забыли все!»: 1999 год. Во время войны на Кавказе Алла Пугачёва выступила с хором гомосексуалистов из США

Надежда

У нее был комплекс по жизни. Помните, как она в свое время стелилась перед Челобановым, а он плевать хотел на то, что она нарекла себя "примадонной" и вел себя, как самец, захотел-пришел, захотел-ушел и надолго, не отчитываясь куда и насколько!) Она, видимо, впервые встретила того, кто не заискивал и не желал признавать ее превосходство над собой и потому какое-то время она молча ждала, что сможет его подмять под себя, как всех предыдущих. Но не вышло. СЧ не реагировал ни на какие намеки и предупреждения и АП решила, что женит на себе глупого молодого гейку филипку. Закатила спектакль со свадьбой, венчанием, а Сергей Васильевич Ч. так и не отреагировал) И тогда тетушка сова начала лепить из фили " певуна-фанерщика (ты-мой тазик, я-твой глазик"!) Когда филимон вконец охамел и надоел бабке она решила, что другой голубок "созрел"(подрос), вот он-то и станет следующим ее воспитанником и "опорой" в старости. Но и тут прогадала. Спокойную старость галчонок по имени "масик" обеспечить ей тоже не смог... Какая незадача...)🤧