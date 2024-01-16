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«Об этом забыли все!»: 1999 год. Во время войны на Кавказе Алла Пугачёва выступила с хором гомосексуалистов из США

«Об этом забыли все!»: 1999 год. Во время войны на Кавказе Алла Пугачёва выступила с хором гомосексуалистов из США

Складывается впечатление, что основы всех нынешних, самых отвратительных выкрутасов радужного гламурятника закладывались в конце прошлого века его самыми пожилыми членами.

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Комментарии
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GISMbICH
Нужно всем прочитать, помнить и иногда перечитывать интервью, данное Пугачёвой репортёру газеты &quot;Московский Комсомолец&quot; в 1999 году. https://dzen.ru/a/YoIqXBLZIirHh84S
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2 час.
G
GISMbICH
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2 час.
Надежда
У нее был комплекс по жизни. Помните, как она в свое время стелилась перед Челобановым, а он плевать хотел на то, что она нарекла себя &quot;примадонной&quot; и вел себя, как самец, захотел-пришел, захотел-ушел и надолго, не отчитываясь куда и насколько!) Она, видимо, впервые встретила того, кто не заискивал и не желал признавать ее превосходство над собой и потому какое-то время она молча ждала, что сможет его подмять под себя, как всех предыдущих. Но не вышло. СЧ не реагировал ни на какие намеки и предупреждения и АП решила, что женит на себе глупого молодого гейку филипку. Закатила спектакль со свадьбой, венчанием, а Сергей Васильевич Ч. так и не отреагировал) И тогда тетушка сова начала лепить из фили &quot;  певуна-фанерщика (ты-мой тазик, я-твой глазик&quot;!) Когда филимон вконец охамел и надоел бабке она решила, что другой голубок &quot;созрел&quot;(подрос), вот он-то и станет следующим ее воспитанником и &quot;опорой&quot; в старости. Но и тут прогадала. Спокойную старость галчонок по имени &quot;масик&quot; обеспечить ей тоже не смог...       Какая незадача...)🤧
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2 час.

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