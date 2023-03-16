Беспилотник США упал в Черное море из-за потока воздуха от Су-27 — эксперт

Воздействие мощного потока воздуха от двигателей российских истребителей Су-27 могло стать причиной того, что американский беспилотник MQ-9 (Reaper) упал в Черное море, заявил 16 марта военный эксперт Алексей Леонков журналистам РИА Новости.
Воздействие мощного потока воздуха от двигателей российских истребителей Су-27 могло стать причиной того, что американский беспилотник MQ-9 (Reaper) упал в Черное море, заявил 16 марта военный эксперт Алексей Леонков журналистам РИА Новости.
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