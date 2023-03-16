smi.today

4 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Суслова
    ДАЙ БОГ УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА!RV: Российские бо...
  • Ole Ole
    Ядовитый сад Жопеза должен всё получать в з...сад. С вишенкой. Это просит не только народ России, бывш УССР, но и мно..."Махинации" и "ло...
  • Юрий Золотарев
    МОЧИТЬ гадов в любом обличье!!!Военный эксперт С...

Беспилотник США упал в Черное море из-за потока воздуха от Су-27 — эксперт

Беспилотник США упал в Черное море из-за потока воздуха от Су-27 — эксперт

Воздействие мощного потока воздуха от двигателей российских истребителей Су-27 могло стать причиной того, что американский беспилотник MQ-9 (Reaper) упал в Черное море, заявил 16 марта военный эксперт Алексей Леонков журналистам РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх