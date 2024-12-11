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Бразилия осудила нападение дрона на машину МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС

Бразилия осудила нападение дрона на машину МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС

Правительство Бразилии выступило с осуждением нападения беспилотного летательного аппарата на один из автомобилей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на дороге к Запорожской атомной электростанции.

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