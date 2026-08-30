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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Макушин: «Ребята на этом чемпионате мира выступили выше всяких похвал. Громадский подтвердил, что он один из лидеров мирового пятиборья»

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин подвел итоги чемпионата мира в Китае.

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