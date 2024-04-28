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После рейда силовиков на концерте «Коррозии Металла» в Нижнем Новгороде артистам вменяют пропаганду нацизма

После рейда силовиков на концерте «Коррозии Металла» в Нижнем Новгороде артистам вменяют пропаганду нацизма

Нижний Новгород, Россия. Во время концерта группы “Коррозия Металла” в ночном клубе “Ненависть” в Нижнем Новгороде неожиданно нагрянули силовики, которые разогнали данное мероприятие из-за использования музыкантами экстремистской символики.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Интересно.а сами участники знали наверняка .что это запрещенная символика.если да.то может у них в мозгах уже коррозия началась.
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11 час.

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