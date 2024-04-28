После рейда силовиков на концерте «Коррозии Металла» в Нижнем Новгороде артистам вменяют пропаганду нацизма

Нижний Новгород, Россия. Во время концерта группы “Коррозия Металла” в ночном клубе “Ненависть” в Нижнем Новгороде неожиданно нагрянули силовики, которые разогнали данное мероприятие из-за использования музыкантами экстремистской символики.
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