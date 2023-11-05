В УМВД России по Владимирской области вручили паспорта юным жителям региона

Накануне Дня народного единства в рамках акции «Мы – граждане России!» в УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста.
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