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Закон, порядок, государство

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В УМВД России по Владимирской области вручили паспорта юным жителям региона

Накануне Дня народного единства в рамках акции «Мы – граждане России!» в УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста.

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