В США раскрыли последствия скандала на встрече Зеленского и Трампа

Глава разведки США Габбард: поведение Зеленского раскололо отношения Киева и США Действия украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом привели к расколу в отношениях между Киевом и Вашингтоном, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.