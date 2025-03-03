В США раскрыли последствия скандала на встрече Зеленского и Трампа

Глава разведки США Габбард: поведение Зеленского раскололо отношения Киева и США Действия украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом привели к расколу в отношениях между Киевом и Вашингтоном, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.
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