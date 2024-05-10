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Перевозчика, чей автобус упал в реку в Петербурге, штрафовали за неработающую систему ГЛОНАСС

Перевозчика, чей автобус упал в реку в Петербурге, штрафовали за неработающую систему ГЛОНАСС

В результате ДТП погибли как минимум четыре человека, водитель задержанКомпанию-перевозчика «Такси», чей автобус упал в Мойку в центре Санкт-Петербурга, штрафовали за неработающую систему ГЛОНАСС, выяснил Daily Storm.

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