Правительство Дубая запустило инициативу “Долгосрочная игровая виза” для р...

Правительство Дубая запустило инициативу “Долгосрочная игровая виза” для разработчиков и других создателей индустрииДубай в первую очередь известен как крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов, пользующийся огромной популярностью у туристов.
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