Исследование показывает, как НЕТО2 регулирует прогрессирования меланомы

Конг Пэн (Cong Peng) и другие исследователи из отделения дерматологии больницы Сянъя Центрального Южного университета (Central South University) в Китае провели исследование под названием «NETO2 способствует прогрессированию меланомы посредством активации сигнального пути Ca2+/CaMKII».
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