«Тверь» уверенно обыграла вологодское «Динамо» в домашнем матче

«Тверь» одержала уверенную победу над вологодским «Динамо» в 23-м туре Лиги Б. 13 сентября в Твери состоялся матч 23-го тура Лиги Б, в котором местная «Тверь» принимала вологодское «Динамо».
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