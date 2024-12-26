МИД: Таиланд готов присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера

Власти Таиланда приняли приглашение БРИКС присоединиться к объединению в качестве страны-партнера. Об этом сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь МИД королевства Никондет Пхалангкун, передает РИА Новости.
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