У бренда Атом появятся новые модели — вот что известно

Помимо базовой, в будущем российская марка Атом представит новые модели. Об этом стало известно из сообщения генерального директора АО «Кама» Игоря Поваразднюка.
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