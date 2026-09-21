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Газета.ру

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Минобрнауки: число иностранных студентов в РФ вырастет до 500 тысяч к 2030 году

Минобрнауки: число иностранных студентов в РФ вырастет до 500 тысяч к 2030 году

К 2030 году в России будут учиться 500 тысяч иностранных студентов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра образования и науки РФ Константин Могилевский.

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