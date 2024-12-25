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У АдГ быстро растут шансы на всех предстоящих в Германии выборах

У АдГ быстро растут шансы на всех предстоящих в Германии выборах

Шансы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на внеочередных выборах в Бундестаг существенно выросли после теракта в Магдебурге, где в рождественскую ярмарку на большой скорости врезался на автомобиле мигрант из Саудовской Аравии.

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