У АдГ быстро растут шансы на всех предстоящих в Германии выборах

Шансы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на внеочередных выборах в Бундестаг существенно выросли после теракта в Магдебурге, где в рождественскую ярмарку на большой скорости врезался на автомобиле мигрант из Саудовской Аравии.
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