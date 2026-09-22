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Царьград

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В Кузбасс привезли 2,5 тонны ягод из Кыргызстана

В Кузбасс привезли 2,5 тонны ягод из Кыргызстана

Партия клубники, малины и ежемалины общим весом 2,5 тонны прошла лабораторные исследования и допущена к продаже в Кузбассе.

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