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Гвардиола о голе Холанда «Баварии»: «Сказал Эрлингу перед игрой: «Упамекано поскользнется на 55-й, ты сделаешь три касания и забьешь. Так все и произойдет»

Гвардиола о голе Холанда «Баварии»: «Сказал Эрлингу перед игрой: «Упамекано поскользнется на 55-й, ты сделаешь три касания и забьешь. Так все и произойдет»

Форвард «горожан» забил «Баварии» на 57-й минуте матча Лиги чемпионов. – Обычно Холанду достаточно одного касания, чтобы забить, в матче с «Баварией» он сделал три.

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