"Мы же братья младшие." Узнав об отказе, в Астане вознегодовали. -Нам так нужна вода и деньги! Почему русские уперлись? А всё очень просто.
Наши отказались повернуть реки для казахов и кредит не дадут
Комментарии
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Странник
сам то понял, что написал?
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1 час.
С
Странник
буква С произносится по другому. А неруси этого не знают, что их и выдает... хохол что-ли?
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1 час.
лл
лина любимцева
КАКОЙ ДУРАК вообще придумал "поворачивать реки"?!! А подумали, ЧТО БУДЕТ с теми регионами, откуда хотели отвернуть реки?!!
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1 час.
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