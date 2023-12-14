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Нетаньяху упрекнул Путина в «антиизраильской» позиции

Нетаньяху упрекнул Путина в «антиизраильской» позиции

Вот же наглая скотина - слов нет. **** Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свое недовольство президентом России Владимиром Путиным во время 50-минутного телефонного разговора 10 декабря по поводу поддержки Москвой прекращения огня в секторе Газа.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
&quot;Собака  лает, а  караван идёт&quot; Восточная  пословица. Нетаньяху  может говорить, что угодно. Но у России своя  позиция, которую не изменят всякик  нетаньки.
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2 час.
М
Мария
Израилю крышка.
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ВД
Вовладар Даров
Терроризм и фашизм никогда не одобрялся!!! Израиль такой смелый и беспощадный,потому что за спиной стоит дедушка Спотыкач, без него их уже стёрли бы с лица земли за такой беспредел,что они творят!
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