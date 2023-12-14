Вот же наглая скотина - слов нет. **** Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свое недовольство президентом России Владимиром Путиным во время 50-минутного телефонного разговора 10 декабря по поводу поддержки Москвой прекращения огня в секторе Газа.
Нетаньяху упрекнул Путина в «антиизраильской» позиции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
"Собака лает, а караван идёт" Восточная пословица. Нетаньяху может говорить, что угодно. Но у России своя позиция, которую не изменят всякик нетаньки.
Ответить
2 час.
М
Мария
Израилю крышка.
Ответить
56 мин.
ВД
Вовладар Даров
Терроризм и фашизм никогда не одобрялся!!! Израиль такой смелый и беспощадный,потому что за спиной стоит дедушка Спотыкач, без него их уже стёрли бы с лица земли за такой беспредел,что они творят!
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии