Нетаньяху упрекнул Путина в «антиизраильской» позиции

"Собака лает, а караван идёт" Восточная пословица. Нетаньяху может говорить, что угодно. Но у России своя позиция, которую не изменят всякик нетаньки.

ВД

Вовладар Даров

Терроризм и фашизм никогда не одобрялся!!! Израиль такой смелый и беспощадный,потому что за спиной стоит дедушка Спотыкач, без него их уже стёрли бы с лица земли за такой беспредел,что они творят!