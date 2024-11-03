Моя семья. Счас...
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Дочь обижена на родителей: «Свекровь своего сына одна воспитывала, и то исхитрилась квартиру ему купить, а мои мама с папой палец о палец для меня не ударили!»

Дочь обижена на родителей: «Свекровь своего сына одна воспитывала, и то исхитрилась квартиру ему купить, а мои мама с папой палец о палец для меня не ударили!»

— С мужем мы ровесники, вместе семь лет, из них четыре года в официальных отношениях, – рассказывает двадцативосьмилетняя Елизавета.

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Комментарии
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G
Garry
А родители ДОЛДЖНЫ ПОКУПАТЬ  ЖИЛЬЕ великовозрастным детям? а ЧТО ТОГДА ДОЛЖНЫ дети?
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6 час.
Надежда Кувыкина
Потребителей вырастили... Девочке всю жизнь будет кто то должен: муж, дети, государство... Ну их... Пусть ноют...
Ответить
5 час.
IK
Irina Krasnova
Да всем мире все САМИ покупают себе квартиры и выплачивают их.  Только в РФ почему-то считают,  что родители должны обеспечивать детей до старости..  А на западе такого нет - и за образование, и за жильё молодые платят сами,  выплачивая все по много лет.  Редко так, чтобы у кого-то квартира готовая была.. Поэтому и разводов меньше - т.к. все сами и все вместе делают..  И детей рожают не меньше 3х (в той же америке).  В данной ситуации им нужно брать свое,  общее жильё,  и в случае развода оно потом будет делиться на пополам ,  а квартиру сдавать ..
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4 час.

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