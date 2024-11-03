Дочь обижена на родителей: «Свекровь своего сына одна воспитывала, и то исхитрилась квартиру ему купить, а мои мама с папой палец о палец для меня не ударили!»
— С мужем мы ровесники, вместе семь лет, из них четыре года в официальных отношениях, – рассказывает двадцативосьмилетняя Елизавета.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А родители ДОЛДЖНЫ ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ великовозрастным детям? а ЧТО ТОГДА ДОЛЖНЫ дети?
Потребителей вырастили... Девочке всю жизнь будет кто то должен: муж, дети, государство... Ну их... Пусть ноют...
Да всем мире все САМИ покупают себе квартиры и выплачивают их. Только в РФ почему-то считают, что родители должны обеспечивать детей до старости.. А на западе такого нет - и за образование, и за жильё молодые платят сами, выплачивая все по много лет. Редко так, чтобы у кого-то квартира готовая была.. Поэтому и разводов меньше - т.к. все сами и все вместе делают.. И детей рожают не меньше 3х (в той же америке). В данной ситуации им нужно брать свое, общее жильё, и в случае развода оно потом будет делиться на пополам , а квартиру сдавать ..
Свежие комментарии