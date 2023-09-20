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Обострение в Карабахе: последние новости

Обострение в Карабахе: последние новости

Итак, в карабахском конфликте показательна реакция многих мировых игроков. Штаты, военнослужащие которых сейчас находятся в Армении на учениях и которых просили о помощи армянские дипломаты, скромно заявляют, что лично им ничего не угрожает.

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