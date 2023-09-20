Обострение в Карабахе: последние новости

Итак, в карабахском конфликте показательна реакция многих мировых игроков. Штаты, военнослужащие которых сейчас находятся в Армении на учениях и которых просили о помощи армянские дипломаты, скромно заявляют, что лично им ничего не угрожает.
Итак, в карабахском конфликте показательна реакция многих мировых игроков. Штаты, военнослужащие которых сейчас находятся в Армении на учениях и которых просили о помощи армянские дипломаты, скромно заявляют, что лично им ничего не угрожает.
Свежие комментарии