MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Нв всякий случай, в качестве проверки отправления https://www.shkolazhizni.ru/editor/article/109788/;  Пора уже возве...Каждый настоящий ...
  • карла карлова
    Никакого гражданства этой  бандеровке не давать.Пусть живет на украине.Ани Лорак подала ...
  • Воробей
    Не соглашусь! Мне это видится несколько иначе. Это не о "Бритве Оккама", хотя и похоже, как бы. Разница имеется и зна...Каждый настоящий ...

Памяти Марчелло Гандини: вспоминаем автомобили, которыми мы восхищались в детстве

Памяти Марчелло Гандини: вспоминаем автомобили, которыми мы восхищались в детстве

13 марта 2024 года в Риволи скончался автомобильный дизайнер Марчелло Гандини. В отличие от коллег Бертоне или Джуджаро, у него не было собственного ателье, но именно он создал все те машины, постеры с которыми мы мечтали повесить на стену в детстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх