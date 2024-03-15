Памяти Марчелло Гандини: вспоминаем автомобили, которыми мы восхищались в детстве

13 марта 2024 года в Риволи скончался автомобильный дизайнер Марчелло Гандини. В отличие от коллег Бертоне или Джуджаро, у него не было собственного ателье, но именно он создал все те машины, постеры с которыми мы мечтали повесить на стену в детстве.