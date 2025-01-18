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Всё о женщинах

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Психолог Зара Арутюнян: народ стал изнеженный

Психолог Зара Арутюнян: народ стал изнеженный

Россияне до 30 лет часто обращаются за психиатрической помощью, полагая, что это «починит всё». Готовность к преодолению препятствий у них отсутствует, сообщила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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