Психолог Зара Арутюнян: народ стал изнеженный

Россияне до 30 лет часто обращаются за психиатрической помощью, полагая, что это «починит всё». Готовность к преодолению препятствий у них отсутствует, сообщила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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