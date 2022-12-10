Когда люди видят ангелов как с картинки

Идея ангелов присутствует во многих религиях. В христианстве они обычно изображаются как нематериальные красивые фигуры в белых одеждах и с широкими крыльями, и обычно считаются просто художественным представлением идеи, а не чем-то реальным.
Идея ангелов присутствует во многих религиях. В христианстве они обычно изображаются как нематериальные красивые фигуры в белых одеждах и с широкими крыльями, и обычно считаются просто художественным представлением идеи, а не чем-то реальным.
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