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Когда люди видят ангелов как с картинки

Когда люди видят ангелов как с картинки

Идея ангелов присутствует во многих религиях. В христианстве они обычно изображаются как нематериальные красивые фигуры в белых одеждах и с широкими крыльями, и обычно считаются просто художественным представлением идеи, а не чем-то реальным.

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