🔥 Этот день символизирует единство многонационального народа, преданную любовь к родному краю, понимание нашей исторической общности и значительный потенциал республики.
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🔥 Этот день символизирует единство многонационального народа, преданную любовь к родному краю, понимание нашей исторической общности и значительный потенциал республики.
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