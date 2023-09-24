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Депутат ГД Чаплин предложил новое направление для расходования маткапитала

Депутат ГД Чаплин предложил новое направление для расходования маткапитала

Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в комментарии "РГ" заявил о необходимости расширить программу материнского капитала - с той целью, чтобы облегчить россиянам улучшение дачных условий.

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