Депутат ГД Чаплин предложил новое направление для расходования маткапитала

Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в комментарии "РГ" заявил о необходимости расширить программу материнского капитала - с той целью, чтобы облегчить россиянам улучшение дачных условий.
Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в комментарии "РГ" заявил о необходимости расширить программу материнского капитала - с той целью, чтобы облегчить россиянам улучшение дачных условий.
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