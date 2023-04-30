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Новосельцев о столкновении Маслова и Голенкова за минуту до гола «Спартака»: «Павел фолил, даже не смотрит на мяч. Он как в баскетболе пытается заслон поставить»

Новосельцев о столкновении Маслова и Голенкова за минуту до гола «Спартака»: «Павел фолил, даже не смотрит на мяч. Он как в баскетболе пытается заслон поставить»

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ. После матча «Ростов» выложил видео о судействе, опубликовав эпизод из концовки, где Павел Маслов столкнулся с Егором Голенковым, а через несколько секунд – Антон Зиньковский с Алексеем Мироновым.

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